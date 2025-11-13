Más de 100 profesionales de Afinia garantizan el servicio durante las celebraciones novembrinas

Afinia, filial del Grupo EPM, mantiene encendida toda su energía y compromiso para acompañar a los cartageneros y visitantes a la capital de Bolívar, durante las tradicionales Fiestas de Independencia.

Con el propósito de garantizar un servicio continuo, confiable y seguro, la empresa ha dispuesto un plan de contingencia especial, conformado por más de 100 profesionales entre técnicos, ingenieros y brigadistas preparados para responder con agilidad ante cualquier eventualidad. Este equipo humano refleja el espíritu de Afinia: personas que sirven, acompañan, transforman y hacen posible que la energía del Caribe nunca se detenga.

Durante estas festividades, las cuadrillas estarán estratégicamente ubicadas en los principales puntos de celebración como el Centro Histórico, Centro de Convenciones, Getsemaní y Bocagrande, los operarios estarán atentos y conectados, garantizando que la alegría de las fiestas fluya sin interrupciones.

Desde hace varias semanas, Afinia ha venido ejecutando mantenimientos y acciones preventivas en subestaciones y circuitos como Bocagrande, Chambacú 7, 8, 9 y 11; Manzanillo 3 y Mamonal 9, en áreas críticas con planes de termografía, recorridos y poda técnica. Estas acciones reflejan el compromiso de la empresa por prevenir, proteger y fortalecer su infraestructura eléctrica, sumando esfuerzos para que la energía acompañe cada momento de celebración.

Recomendaciones y canales de atención

Afinia invita a la comunidad a cuidar y disfrutar las celebraciones con responsabilidad, recordando la importancia de no manipular redes eléctricas ni intentar realizar reparaciones por cuenta propia.

En caso de cualquier incidente, la empresa dispone de todos sus canales para mantener la comunicación fluida, cercana y segura con sus clientes: Línea 115, 605 – 6502120, 01 8000 919191, la asistente virtual Alix y la Oficina Virtual en www.afinia.com.co, la aplicación móvil Afiniapp que permite reportes, pagos, consultas y atención desde cualquier lugar.

Porque la comunicación también es energía que conecta, acompaña y protege, Afinia invita a sus usuarios a utilizar estos canales, garantizando así un servicio continuo y un contacto permanente con su equipo humano.

Con este plan de contingencia, cada acción, esfuerzo y decisión emprendida, reflejan el orgullo Caribe, la pasión de un equipo que trabaja día y noche para que la luz no se apague, la cultura florezca y el progreso siga encendido cada hogar, calle y corazón.