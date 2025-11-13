🔴Latin Grammy 2025 EN VIVO: artistas nominados, horario y donde ver la transmisión

El evento más esperado por los músicos latinos se está llevando a cabo hoy en Las Vegas, Estados Unidos. Asimismo, uno de los anfitriones es el cantante colombiano Maluma junto con la puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Horario de los Latin Grammy 2025

La ceremonia, que se realiza este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, será transmitido a las 8:00 p.m (hora de Miami). A las 7 p.m., hora de Colombia. Cabe destacar que TelevisaUnivision hará un preshow antes del inicio oficial de la gala.

Latin Grammy 2025 EN VIVO: nominados, ganadores y más

Siga acá el minuto a minuto de los Latin Grammy 2025.

5:59 p.m | Silvestre Dangond ganó Latin Grammy al mejor álbum de Cumbia/Vallenato con “el último baile”