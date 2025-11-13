Medellín

La policía ocupó cinco inmuebles del grupo “El Mesa” en el Oriente de Antioquia

Las viviendas ubicadas en tres poblaciones tienen un valor comercial de 3.500 millones de pesos y servían como acopio y distribución de estupefacientes.

Inmueble ocuoado al grupo ilegal El Mesa en el Oriente: foto @AndresJRendonC

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que le fueron ocupados varios inmuebles al grupo ilegal “El Mesa” en la subregión del Oriente de Antioquia, hasta dónde se ha expandido desde el valle de Aburrá. Allí se disputa el control del tráfico de drogas con otras estructuras, incluida la del Clan del Golfo, generando homicidios, desplazamientos, amenazas, extorsiones, entre otras conductas ilegales.

El mandatario antioqueño informó que fueron cinco los inmuebles ocupados por la policía de Antioquia, ubicados en las poblaciones de El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión; “eran utilizados para el acopio y tráfico de estupefacientes. Además, desde ahí se coordinaban homicidios y otras actividades criminales”, manifestó el mandatario.

Las viviendas tienen un valor comercial de 3.500 millones de pesos y Andrés Julián Rendón dijo que esos símbolos criminales deben ser destruidos en Antioquia

