Joven fue capturado por amenazar con machete a su expareja en El Carmen de Bolívar

Cartagena

En una rápida acción policial, patrullas de vigilancia de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 20 años de edad, señalado de amenazar con un arma cortopunzante (machete) a su expareja sentimental en el sector conocido como El 28, cerca de la ladrillera de El Carmen de Bolívar.

De acuerdo con la información, las patrullas de vigilancia se encontraban realizando labores de patrullaje, registro e identificación de personas cuando fueron alertadas por la comunidad sobre el hecho. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto que vestía un suéter y sudadera de color rojo, quien al notar la presencia policial intentó huir hacia una zona boscosa. Sin embargo, fue interceptado metros más adelante.

La víctima manifestó que el hombre la había amenazado de muerte a ella y a su familia, e intentó agredirla con el machete. Tras escuchar su versión, los uniformados procedieron a leerle los derechos como persona capturada por el delito de violencia intrafamiliar, dejándolo a disposición de la autoridad competente.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la rápida reacción de los uniformados: “Gracias a la oportuna información de la ciudadanía y al trabajo constante de nuestras patrullas de vigilancia, logramos evitar una tragedia y capturar a un agresor que ponía en riesgo la vida de su ex pareja. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de las mujeres y la lucha frontal contra la violencia intrafamiliar”, afirmó el oficial.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar a través de la línea 155 o los canales de atención dispuestos, con el fin de prevenir situaciones que atenten contra la integridad de las personas.