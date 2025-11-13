Inicia ExpoBoyacá donde se reunirán a más de 150 empresas

Tunja

Del 14 al 17 de noviembre se llevará a cabo ExpoBoyacá 2025, la feria empresarial y comercial más representativa del departamento, que este año conmemora 20 años de consolidación del tejido empresarial boyacense. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, con entrada gratuita y una agenda multisectorial que integra negocios, gastronomía, cultura e innovación.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, John Jairo Martínez Álvarez, destacó la relevancia de esta edición, que marca dos décadas de trabajo continuo en favor del empresariado regional. “ExpoBoyacá ha sido, desde hace 20 años, un escenario fundamental para promover el relacionamiento entre emprendedores, empresarios y aliados estratégicos. Este espacio ha permitido dinamizar la economía local y departamental, fortaleciendo la competitividad del territorio”, afirmó.

Martínez Álvarez señaló que la feria mantiene su carácter multisectorial, permitiendo la participación de empresas de todos los sectores productivos. La edición de 2025 contará con alrededor de 150 expositores, y según explicó, el propósito central es generar nuevas oportunidades comerciales y de expansión. “Este es un espacio abierto para todas las empresas. Nuestro objetivo es consolidar un entorno propicio para los negocios y la innovación, sin exclusiones sectoriales”, agregó.

Una de las principales apuestas de este año es la internacionalización. Delegaciones de China, Italia y México estarán presentes con el fin de promover encuentros comerciales y alianzas estratégicas. “Hemos trabajado para que ExpoBoyacá sea una vitrina que conecte a nuestros empresarios con nuevos mercados. La participación de estos países permitirá fortalecer procesos de exportación y ampliar el alcance de la oferta regional”, indicó Martínez.

La programación incluye actividades empresariales, conferencias y exhibiciones especiales, entre ellas la participación de Norman Chaparro, CEO de Inter Rapidísimo, quien ofrecerá una conferencia orientada a modelos de crecimiento empresarial. Asimismo, el domingo se realizará el evento gastronómico A Comer Gourmet, con la presencia del chef Jorge Rausch y más de 20 cocineros invitados.

ExpoBoyacá 2025 también contará con muestras de gastronomía internacional, exhibición equina, presentación de vehículos clásicos y deportivos, y demostraciones de tecnología, entre ellas robots y avatares interactivos.

La Cámara de Comercio señaló que el evento abrirá sus puertas desde las 9:00 a. m. durante los cuatro días. “Invitamos a los empresarios y a la ciudadanía a participar de esta edición especial. ExpoBoyacá 2025 es un escenario para reafirmar el compromiso con el desarrollo económico del departamento”, concluyó Martínez Álvarez.