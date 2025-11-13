Horóscopo del profesor Salomón HOY 13 de noviembre: Virgo y Libra, cuidado con personas negativas

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, afirmó que muchos signos pasarán por días cargados de trabajo. Mientras que otros deberán identificar qué necesitan cambiar o mejorar en el amor para este jueves 13 de noviembre. Asimismo, las energías y las personas negativas están al acecho, por lo que es importante tomar las medidas necesarias para evitar cualquier daño.

El número 13 está vinculado con la fuerza de transformación y de cambio. Este tipo de personas se caracterizan por ser inteligentes y capaces de enfrentar los retos de la vida. Eso sí, suelen tener una personalidad un poco exigente.

Para este jueves 13 de noviembre, el color es el verde y el número es el 0855. Entretanto, la recomendación para este día es hacerse un sahumerio como señal de limpieza, preferiblemente con salvia americana, en medio del cuarto menguante por el que está pasando la Luna.

Horóscopo del profesor Salomón para este 13 de noviembre de 2025

Aries

Es importante examinar cómo está la parte emocional, así como las relaciones con su pareja, padres e hijos para que pueda alcanzar la armonía y la paz. Por otra parte, debe prestar atención a su salud, especialmente en zonas como los pies y la vista.

Número: 9618

Tauro

Es un buen día para evitar los disgustos y las peleas en el amor. Por ejemplo, procure hablar con su pareja sobre lo que quiere y lo que no le gusta para que todo fluya mejor. Entretanto, experimentará el reconocimiento por lo que ha hecho en su trabajo o en el hogar.

Número: 3811

Géminis

Es el momento para tomar las riendas de su propia vida. Recuerde que nadie hará las cosas por usted, pues es el único que sabe hacia dónde quiere llegar. También es importante evitar el estrés y llevar todo con calma ante tantos compromisos que tiene por delante.

Número: 8896

Cáncer

A lo largo de su vida ha adquirido mucha sabiduría y experiencia. Es bueno valorarla y reconocer hasta dónde la ha llevado. Recuerde además que debe renovar las cosas en su vida y hacer borrón y cuenta nueva, comenzando desde el corazón.

Número: 9077

Leo

Hay cosas por las cuales no conviene seguir luchando; por lo tanto, es importante no insistir y soltar algunas relaciones que no vale la pena tener en su vida. Asimismo, debe revisar qué necesita cambiar en su trabajo para que las cosas fluyan de forma positiva.

Número: 0433

Virgo

Cuidado con las personas negativas que hay a su alrededor. En este caso, procure no prestarles atención por lo que digan, ya que buscarán la mejor forma de hacerle daño. Por otra parte, tendrá movimiento por viajes o propuestas nuevas que va a recibir.

Número: 6014

Libra

Estará en constante actividad por cuenta de la cantidad de trabajo que tendrá en estos días. Recuerde también que las personas negativas están rondando a su alrededor, por lo que debe protegerse de aquello que pretendan hacer con usted.

Número: 0418

Escorpio

Se vienen nuevas oportunidades de trabajo, por lo que debe analizarlas para determinar si es conveniente y le permita alcanzar la estabilidad que necesita. Además, debe estar atento ante las buenas noticias que se vienen.

Número: 1150

Sagitario

Se van a abrir nuevos caminos en su vida por cuenta de negocios o proyectos que están por llegar y que le brindarán buenos resultados. Recuerde que es capaz de conseguir lo que se proponga, pero necesita mucha constancia y fuerza para seguir adelante.

Número: 2158

Capricornio

Las cosas están mejorando de forma significativa, especialmente con el dinero y el amor. Esto no solamente es una señal de esperanza, sino también de estabilidad y de poder.

Número: 0125

Acuario

Tendrá mucho trabajo por delante para alcanzar la estabilidad que necesita para el cierre del 2025 y el inicio de 2026. Es importante despedir el año de la mejor manera para que el siguiente esté cargado de éxitos.

Número: 6836

Piscis

Es importante examinar el amor para verificar qué debe cuidar o fortalecer en sus relaciones, ya sea con la pareja, los hijos, los padres o con Dios. Recuerde que esto se cultiva cada día y no dejar que se apague.

Número: 3360