Gran Desfile de Independencia, con todo su colorido, se tomó la Avenida Santander

Serán alrededor de cuatro kilómetros en los que casi 27 mil personas disfrutarán de una puesta en escena mejor que cualquiera de las anteriores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este magno evento es el resultado de una gestión concertada y de una inversión sin precedentes destinada a fortalecer los procesos artísticos, formativos y comunitarios que dan vida a ‘La Fiesta que nos Une’, desde el liderazgo del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Lucy Espinosa Díaz; la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa Harris; la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez; de la mano con todo el Gobierno distrital y aliados estratégicos que se han sumado a las mejores Fiestas de Independencia de la historia.

Los artistas y la tradición en escena son los absolutos protagonistas. La esencia del Desfile de Independencia reside en sus hacedores. Para este año, se estima la participación de:

· 3,436 artistas beneficiados a través de la Convocatoria ‘La Fiesta Que Nos Une’, en modalidades de danza, comparsas, artes dramáticas, música y disfraces.

· 5,271 participantes adicionales, pertenecientes a aproximadamente 80 agrupaciones de danzas, comparsas y disfraces que se acreditaron mediante la convocatoria ‘Únete a la Fiesta’.

· 39 candidatas al Reinado Popular de Independencia, representantes de distintos barrios y corregimientos, cada una apoyada con estímulos para su proyecto cultural y vestuario.

· 250 artistas plásticos, diseñadores y maestros carroceros detrás de la creación de 20 carrozas y 10 macrofiguras que engalanarán el desfile y el Centro Histórico.