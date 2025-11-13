Golpe al juego ilegal en Sucre: incautan 172 máquinas de apuestas en varios municipios

Sincelejo

En un operativo coordinado desde el nivel central, Coljuegos y la empresa concesionaria Emcoazar, con apoyo de la Policía Nacional, asestaron un duro golpe al juego ilegal en el departamento de Sucre.

Las acciones se desarrollaron en los municipios de Corozal, Sampués, Tolú, Coveñas y San Marcos, donde fueron intervenidos varios establecimientos que operaban casinos, juegos novedosos y kenos sin autorización.

De acuerdo con un boletín oficial de la Policía Nacional, durante los operativos fueron incautadas 172 máquinas tragamonedas, equipos para apuestas deportivas, kenos y carreras de caballos, los cuales funcionaban al margen de la ley y afectaban al concesionario autorizado para la operación legal de juegos de suerte y azar en la región.

Según las autoridades, los elementos decomisados tienen un valor comercial superior a 450 millones de pesos, y la evasión de impuestos asociada a estas actividades ilegales habría impedido que el sector salud recibiera cerca de 778 millones de pesos en transferencias.

Las autoridades informaron que estas intervenciones continuarán en otros municipios del departamento, con el propósito de frenar el funcionamiento de establecimientos que operan sin licencia y de proteger los recursos que por ley deben destinarse al sistema de salud.