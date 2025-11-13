Gobernación de Antioquia verifica esquemas de vacunación en más de 14.000 niños menores de seis años

La Gobernación de Antioquia avanza en una jornada de verificación de cobertura de vacunación en niños menores de seis años, una estrategia liderada por la Secretaría de Salud e Inclusión Social y el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que este año tiene como meta revisar la situación de 14.700 menores en todo el departamento.

Visitas a los hogares antioqueños

El proceso, que se realiza anualmente por lineamiento del Ministerio de Salud y se extenderá hasta el 30 de diciembre, incluye visitas casa a casa en las que auxiliares de enfermería revisan los carnés de vacunación y encuestan a los cuidadores para establecer las razones por las cuales algunos niños no han completado sus esquemas o no asisten a las jornadas programadas.

Hasta el momento, las 18 duplas encargadas de estas labores han llegado a 40 de los 125 municipios de Antioquia. Las autoridades insisten en la importancia de permitir el ingreso del personal, que está debidamente identificado con elementos de misión médica y carnés oficiales.

Marcela Arrubla, profesional del Programa Ampliado de Inmunizaciones, destacó que la información obtenida será clave para orientar las decisiones del departamento: “Estos datos nos permiten definir las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de nuestros niños. Es fundamental que los cuidadores confíen en las vacunas y mantengan los esquemas al día para evitar brotes, enfermedades y muertes prevenibles”.

Cuando se detectan esquemas incompletos, se reporta inmediatamente al municipio correspondiente para que coordine la aplicación de las dosis faltantes. Las autoridades reiteran que todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones son gratuitas y están disponibles durante las jornadas nacionales que se realizan el último sábado de cada mes en los 125 municipios del departamento.

La Gobernación recordó que completar las vacunas representa una de las herramientas más efectivas para proteger la salud infantil y fortalecer la inmunidad comunitaria en Antioquia.