Frustrante empate de Real Cartagena en el Jaime Morón ante el líder del grupo

Real Cartagena enfrentó a Real Cundinamarca en los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay Dimayor 2025 II.

El marcador final fue de 0-0. Las acciones se desarrollaron en el estadio Jaime Morón León de Cartagena.

Al final, el juego se suspendió por desmanes en la tribuna sur. El juego se interrumpió en el minuto 89 cuando la hinchada del cuadro Real Cartagena ubicada en Sur, comenzó a despegar las sillas de la gradería y tirarlas al terreno de juego. El juego se suspendió y se reanudó instantes más tarde.