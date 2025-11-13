Frustrante empate de Real Cartagena en el Jaime Morón ante el líder del grupo
Si bien las posibilidades matemáticas están vigentes, el equipo complica aún más su clasificación a la final del torneo
Real Cartagena enfrentó a Real Cundinamarca en los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay Dimayor 2025 II.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El marcador final fue de 0-0. Las acciones se desarrollaron en el estadio Jaime Morón León de Cartagena.
Al final, el juego se suspendió por desmanes en la tribuna sur. El juego se interrumpió en el minuto 89 cuando la hinchada del cuadro Real Cartagena ubicada en Sur, comenzó a despegar las sillas de la gradería y tirarlas al terreno de juego. El juego se suspendió y se reanudó instantes más tarde.