¡El más bajo de los últimos tres años! Cotización oficial del dólar en Colombia HOY 13 de noviembre

En horas de la madrugada del día de hoy, jueves 13 de noviembre, el presidente norteamericano Donald Trump, firmó oficialmente la ley que daría fin al cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Dicho cierre, duró más de 43 días, en los que tanto Republicanos como Demócratas, no lograron establecer ningún acuerdo sobre el presupuesto de la nación para 2026.

Durante este cierre, una gran cantidad de trabajadores federales tuvieron que ser enviados a casa, mientras que muchos otros, tuvieron que continuar con sus labores sin recibir ningún pago. Esto también, provocó la cancelación de miles de vuelos y la preocupación en miles de ciudadanos norteamericanos, quienes se debían a diferentes subsidios estatales para poder sobrevivir. Ante esto, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, aseguró que los Demócratas sabían que causarían daño al alargar dicho cierre, y aun así, decidieron hacerlo.

La ley que fue aprobada luego de una ajustada votación, con 222 votos a favor y 209 en contra, dio por finalizado el cierre de gobierno de EE.UU, durante el cual, se anunciaron perdidas de hasta 14.000 millones de dólares a causa de la parálisis presupuestaría. Sin embargo, desde el día de hoy, cerca de 670.000 empleados volverían a sus labores con derecho a un sueldo.

Precio del dólar en Colombia HOY

En cuanto al precio de la divisa estadounidense en Colombia, esta presentó una importante disminución respecto al valor en que se estableció el día de ayer. Según esto, la caída sería de un valor cercano a los $41 pesos colombianos, por lo cual, el precio del dólar se encuentra en el precio más bajo en más de un año.

Con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense se estableció para hoy, 13 de noviembre, en $3.719 pesos colombianos. Este valor, sería el más bajo que se ha evidenciado en Colombia en los últimos tres años, pues no llegaba a tal punto desde el mes de abril de 2022.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

El precio de la divisa estadounidense, tiene diferentes valores tanto para su compra como para su venta, por esto, a continuación encontrará un promedio ponderado de las transacciones realizadas en esta divisa a través de casas de cambio y entidades bancarias:

Bogotá D.C.: te compran $3,751 | te venden $3,861

te compran $3,751 | te venden $3,861 Medellín: te compran $3,663 | te venden $3,812

te compran $3,663 | te venden $3,812 Cali: te compran $3,740 | te venden $3,987

te compran $3,740 | te venden $3,987 Cartagena: te compran $3,650 | te venden $3,910

te compran $3,650 | te venden $3,910 Cúcuta: te compran $3,740 | te venden $3,790

te compran $3,740 | te venden $3,790 Pereira: te compran $3,750 | te venden $3,840

Precio del euro en Colombia

Según la información presentada en el portal web ‘Investing’, donde se publican diferentes indicadores de mercado en tiempo real, el precio de la divisa de la Unión Europea, presentó una leve disminución, de un valor cercano a los $18 pesos colombianos.

Con base en esto, y en la información presentada en la plataforma, el precio que regiría para hoy, 13 de noviembre, para cada euro en Colombia, sería de $4.326 pesos colombianos.

