Dos ataques sicariales se registraron en Cúcuta

Cúcuta.

Dos homicidios se registraron este miércoles en diferentes sectores de Cúcuta, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en el barrio Tucunaré, parte baja, comuna 7 de la ciudad, donde fue asesinado Osman Andrés Bernal, de 23 años.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima, quien trabajaba como reciclador, fue atacada a tiros frente a la manzana F3, lote 9, cuando se encontraba en vía pública.

Bernal recibió dos impactos de bala en la zona lumbar y murió en el lugar. En la escena, las autoridades hallaron varias papeletas plásticas que contenían una sustancia pulverulenta similar a base de coca.

Según las primeras hipótesis, el crimen estaría relacionado con ajustes de cuentas por temas de microtráfico.

La inspección técnica del cadáver y del sitio fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía y la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho).

En el lugar no se encontraron cámaras de seguridad y, según versiones ciudadanas, el agresor habría huido a pie con rumbo desconocido.

Horas después, otro asesinato se registró en la Calle 13 con Avenida 14 del barrio El Contento, donde fue ultimado Diego Alejandro Hernández.

De acuerdo con versiones preliminares, Hernández se movilizaba en motocicleta cuando fue perseguido por un sicario. Al notar el peligro, intentó escapar acelerando, pero el atacante le disparó en repetidas ocasiones.

Aunque la víctima cayó de la moto e intentó correr, el agresor lo alcanzó y le disparó nuevamente, causándole la muerte en el sitio.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo hecho violento.

Estos dos asesinatos se suman a la ola de violencia que ha venido afectando a Cúcuta y su área metropolitana en las últimas semanas.