Distrito de Cartagena vuelve a ganar tutela que busca tumbar el Gran Malecón del Mar

Cartagena

Nuevamente el Distrito de Cartagena obtuvo una decisión judicial favorable en el proceso de tutela interpuesto contra las actuaciones relacionadas con el proyecto Gran Malecón del Mar, una de las intervenciones urbanas más emblemáticas en materia de espacio público y desarrollo costero.

La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó la decisión adoptada previamente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, que había declarado improcedente la acción de tutela promovida por un ciudadano en contra del Distrito de Cartagena y otras entidades, al considerar que no existía vulneración de derechos fundamentales ni irregularidades en los procedimientos administrativos adelantados.

La tutela pretendía frenar la ejecución del proyecto

El demandante había solicitado la suspensión de los actos administrativos y de las obras relacionadas con el Gran Malecón del Mar, argumentando presuntas omisiones en materia de participación ciudadana y gestión ambiental.

Sin embargo, el Tribunal determinó que las autoridades distritales actuaron conforme a derecho, y obedeció a lo establecido en Actos Administrativos proferidos por las autoridades competentes como son, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y Corporación Autónoma del Canal del Dique (CARDIQUE), garantizando la debida publicidad, competencia y legalidad en el trámite de las licencias y autorizaciones.

“En ese orden de ideas es claro, que el argumento planteado por parte del hoy accionante, es un argumento sesgado, toda vez que los hechos plasmados dentro del libelo de la presente Acción Constitucional tienen la finalidad de hacer creer, que la no realización de los procesos de socialización y participación ciudadana, la consulta previa, amplia y transparente con la comunidad de La Boquilla y los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto, obedecieron a maniobras caprichosas de la ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS y la DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA (DIMAR), situación que se escapa de la realidad” se lee en el Fallo de Tutela.

De esta forma, el fallo de tutela 2025-00427, emitido tras la nulidad de una primera decisión, ratifica que el proyecto cumple con las exigencias jurídicas, despejando cualquier duda sobre su viabilidad legal.

“Defendimos el interés colectivo y la legitimidad de las decisiones públicas”: Milton José Pereira

Para Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena, este resultado reafirma el compromiso institucional de la administración con la defensa del interés general y la seguridad jurídica de los actos públicos.

“Esta decisión demuestra que el Distrito actúa con rigor jurídico, transparencia y respeto por la institucionalidad. Defendimos el interés colectivo y la legitimidad de las decisiones públicas, garantizando que los proyectos estratégicos de ciudad no se detengan por intereses particulares”, aseguró Pereira.

El jefe jurídico distrital también destacó que la Oficina Asesora Jurídica ha liderado la estrategia de defensa judicial del Distrito con enfoque preventivo y técnico, protegiendo las decisiones adoptadas por las dependencias del gobierno distrital frente a acciones legales que puedan afectar la ejecución de obras públicas.

La controversia judicial, ya había tenido concepto favorable para el Distrito, en septiembre de 2025, luego de que se admitiera la acción de tutela que buscaba frenar el avance del Gran Malecón. En aquella ocasión, el Distrito manifestó confianza en la solidez jurídica del proyecto y en la transparencia de los procedimientos.

El reciente fallo ratificó esa posición y cierra la discusión en sede de tutela, consolidando una victoria jurídica clave para la continuidad del proyecto.

El Gran Malecón del Mar sigue en pie, con respaldo judicial

Con esta decisión, el Distrito de Cartagena puede continuar la ejecución del Gran Malecón del Mar con plena seguridad jurídica, garantizando la protección del interés público y la observancia de las normas urbanísticas y ambientales vigentes.