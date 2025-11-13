¿Debates presidenciales serían obligatorios?: Esto propone proyecto que cursa trámite en el Congreso

Colombia

En el Congreso avanza un proyecto de ley que busca que sean obligatorios los debates para candidatos presidenciales. La iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora pasará a discutirse en la plenaria de esta misma corporación.

Lo que propone el proyecto de ley estatutaria es que todos los candidatos a la Presidencia que estén reconocidos ante la autoridad electoral deben asistir mínimo a un debate durante el periodo de campaña presidencial en la primera vuelta.

En caso de que haya segunda vuelta, los candidatos deberán asistir a al menos un segundo debate pero en ambos casos, estos debates se deberán realizar dentro de los quince días calendario anteriores a la fecha de la votación.

“Será obligatorio para los candidatos a la Presidencia de la República reconocidos ante la organización electoral o quien haga sus veces, asistir a mínimo un (1) debate durante el periodo de campaña presidencial en la primera vuelta. En caso de que se desarrolle la segunda vuelta presidencial, será obligatorio para los candidatos que continúen en la contienda electoral asistir a mínimo un segundo debate”.

Pese a esto, para el analista político Gabriel Cifuentes, por tiempos, la iniciativa no alcanzaría a prosperar.

“Va a ser muy difícil por tiempos que se pueda proceder a avanzar con el trámite legislativo. Adicionalmente no es claro tampoco que en estos momentos los partidos tengan un consenso frente a la conveniencia o no y eso obviamente que podría alterar las matemáticas del proyecto”.

Hay que señalar que a esta el momento aspirantes a la presidencia como Iván Cepeda han anunciado que no asistirán a debates presidenciales pero que en caso de que este proyecto sea aprobado sancionado y promulgado antes de la primera vuelta, se vería obligado a hacerlo.