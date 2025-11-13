Partido Liberal entutela al Nuevo Liberalismo para que cambien logo y símbolos previo a elecciones

Colombia

El Partido Liberal interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, con la que busca que el CNE le impida al Nuevo Liberalismo, partido de Juan Manuel Galán, inscribir candidatos al Congreso y Presidencia hasta que modifique su logo y nombre.

#POLÍTICA El Partido Liberal por medio de una acción de tutela ante el Consejo de Estado busca que el CNE le impida al Nuevo Liberalismo inscribir candidatos al Congreso y presidencia hasta que modifique su logo y nombre.



Los liberales buscan que se les reconozcan sus derechos… pic.twitter.com/Xlk33tc15z — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2025

Según argumentaron desde la colectividad en esta acción de tutela que fue presentada por el veedor del Partido, Rodrigo LLano, el nombre, los colores institucionales como el rojo y blanco y el logo que han sido registrados por el Nuevo Liberalismo generan confusión en la militancia y en el electorado, lo cual aseguran podría hacer incurrir en error a los ciudadanos y asi mismo configurar una violación de los derechos políticos.

“Los colores registrados por el Nuevo Liberalismo generan confusión en la militancia y en el electorado máxime si se entiende, según se estableció en los actos procesales de la sentencia de unificación y administrativos ante el Consejo Nacional Electoral que el origen de ese Partido surgió de vertientes políticas existentes al interior del Partido Liberal Colombiano, por lo que guardan semejanza y no se logra identificar con claridad la diferencia”.

Señalan incluso que en el marco de las elecciones de 2022 la Corte Constitucional autorizó la inscripción del Nuevo Liberalismo pero con la condición de que que en los seis meses siguientes se ajustarán sus símbolos, hecho que indican no se ha llevado a cabo y motivo por el cual advierten de una falta de inspección vigilancia y control por parte del CNE.

“El Partido Nuevo Liberalismo tenía la obligación de ajustar el nombre y el logo símbolo a la Ley 130 de 1994, como fecha límite el mes de diciembre de 2022, esto es que, se diferencien claramente de otro partido existente, es decir que no guarden similitud al Partido Liberal Colombiano”.

Ante esto desde el Partido Liberal piden que en el término de 48 horas, el Tribunal Electoral le ordene al Nuevo Liberalismo llevar a cabo dichas modificaciones antes de inscribir sus candidatos al Congreso de la República, plazo que está vigente hasta el próximo 8 de diciembre.