Cárcel para un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra

La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal seccional, judicializó a un hombre señaladode someter a vejámenes sexualesa su hijastra, de 10 años, con el pretextode que sólo así podría mejorar su apariencia física.

La investigación evidencia que la víctima presentaba una afección cutánea por lo que el hombre, de 48 años, la convenció de que sólo accediendo a sus pretensiones sexuales podría mejorar su piel, afirmando que se trataba de un tratamiento casero.

Labores de policía judicial evidenciaron que entre marzo y noviembre de 2023 el ahora procesado, al parecer, agredió sexualmente a la menor en una vivienda del barrio Villa Rosita de Cartagena.

El materialprobatorio aportado por la Fiscalíaestableció que las agresiones se extendieron por nueve meses.

Una vez conocido el caso las autoridades dispusieron lo necesario para resguardar a la menor y restablecer sus derechos. Por esto, se emitió una orden de captura parte de la Fiscalía, procedimiento que estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional quienes detuvieron al investigado en el barrio Olaya Herrera, el pasado 27 de octubre.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, imputó al hombre los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Cargos que no fueron aceptados.