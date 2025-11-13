Cárcel para dos hombres señalados de incurrir en hurtos en Cartagena

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar presentó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez de control de garantías de Cartagena imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Geovanny Esteban Caballero Escorcia y Jesús Isaac Marrugo Recuero quienes, en hechos distintos, habrían participado en hurtos violentos en La Heroica.

La Fiscalíadeterminó que Caballero Escorcia, de 18 años, al parecer, el pasado 8 de noviembre ingresó a un almacénde cadena en el barrioEspaña y allí intimidó a una pareja para hurtarles sus pertenencias. Alertada la Policía Nacional capturó al procesado, cuando huía por el sector de Manga. En su poder le fue encontrada un arma de fuego y cinco cartuchos sin permiso oficial de porte. Además de joyas y celulares de las víctimas.

Losdosprocesadosfueron imputados,deacuerdoconsusresponsabilidadesindividuales, con delitos como: hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.