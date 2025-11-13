Candidato al senado del partido de la U, Wilmer Ramiro Carrillo visitó el Quindío

Armenia

El actual representante a la Cámara por el Partido de la U por Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo estuvo de visita en el Quindío dando a conocer sus propuestas como candidato al senado por esta colectividad, estuvo reunido con varios actores políticos del departamento.

En diálogo con Caracol Radio Armenia habló del motivo de su visita a la ciudad de Armenia “me han invitado grandes amigos que tengo en este departamento, hemos avanzado en reuniones con diferentes concejales de la colectividad del partido de la U, como los concejales del municipio de Quimbaya, donde estuvimos dialogando en un desayuno sobre las necesidades es que tiene el departamento del Quindío.

Y agregó “ en temas como es la transformación del turismo para este departamento que es netamente turístico y cómo podemos fortalecer el índice del desempleo, ya que la tasa del desempleo en este departamento es la tercera más alta del país y como este es un departamento tan pequeño cómo poder nosotros desde el gobierno nacional a través de los planes de desarrollo, a través de los presupuestos de las generales de la nación, inyectar recursos como lo hacemos hoy como representante de Norte de Santander, hacerlo como senador de la República.

Entonces, mi trabajo desde el Congreso de la República, desde el Senado de la República es fortalecer el Quindío a los 12 municipios que conforman este departamento en el turismo y en muchas necesidades que los escuchaba a los diferentes concejales como son las vías terciarias de sus municipios la educación, el fortalecimiento al campesino.

Entonces, vamos avanzando en esta visita en el día de hoy, muy contento, muy receptiva la comunidad. Quieren que no sea el político que va a cada 4 años se lleva los votos y ya después del día de las elecciones no contesta. Soy un hombre enamorado de las regiones, sé que es hacer gestión. Quiero hacer parte de un gran equipo que haga gestión por este departamento del Quindío y bueno, y sacar iniciativas en infraestructura vial.

Propuestas para mejorar la infraestructura vial

El candidato al senado del partido de la U añadió “Me decían que falta terminar una doble calzada de Calarcá La Paila para conectar al sur del país. Eso es muy importante y cómo se hace. Eso se hace dejando un artículo específico plasmado en el plan de desarrollo y que en el presupuesto general de la nación nosotros podamos asignar unas partidas, sean los 4 años, sean 1 año, sean 2 años, sean 3 años, pero tenemos 4 años de un próximo gobierno

Esperamos recuperar algo muy importante en nuestro país, no solo en mi departamento, he escuchado a la gente del Quindío clamar también por la seguridad del país y por la seguridad de este departamento.

¿Cómo garantizar que si usted llega al senado le va cumplir al Quindío?

Eso se debe garantizar es con la seriedad del político y vengo a desempeñarme acá, a trabajar, a ser parte de un gran equipo, a seguir construyendo porque dentro de 4 años volveré y ya dentro de 4 años me van a decir, “Venga, pero usted vino hace 4 años, se olvidó de nosotros, no hay ninguna obra. Quiero hacer parte del equipo del Quindío, quiero hacer parte de traer de ayudar a transformar, de ayudar a resolver necesidades que tenga el Quindío.

Hoy soy miembro de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, que es donde se construye el presupuesto general de la nación, es donde se construye el Plan Nacional de Desarrollo. He sido presidente de la Comisión Sexta, una comisión muy importante como es la Comisión del Transporte, las Telecomunicaciones, de la Educación y hoy pasando por esas presidencias, me considero que tengo la capacidad, la experiencia para ir al Senado de la República.

No solamente hacer lo que vengo haciendo por mi departamento de Norte de Santander, si no que quiero llegar al Senado de la República a fortalecer y a transformar las regiones, a ayudar a 32 departamentos que conforman nuestro país a Colombia y a traer y a fortalecer la seguridad que tanto clamamos.

¿Cómo ve el mapa político, de la región y del país, de las alianzas?

Hoy vengo como representante actual, he sido codirector nacional del partido de la U, queremos fortalecer el partido de la U y que no sea un partido convidado. Queremos venir y que sepan que aquí en el Quindío y en 32 departamentos hace presencia un hoy un congresista, hoy representante de la cámara y futuro senador de la república.

Estamos haciendo un acercamiento y vamos a empezar desde las bases y de ¿Cuáles son las bases? Los concejales de cada uno de los 12 municipios de que conforman el departamento del Quindío y de ahí vamos a ir creciendo y hablando con presidentes de junta de acción comunal, queremos fortalecer a las mujeres a través de las madres cabezas de hogar, los adultos mayores. Vamos a querer construir un gran equipo en el Quindío, pero en cabeza del partido de la U, que sea un partido con opción de poder en el Quindío.

Finalmente, ¿Qué mensaje para la ciudadanía?

Quiero decirles a la ciudadanía, al Quindío, a los 12 municipios que conforman este departamento que Wilmer Carrillo es un hombre con la experiencia que tiene tres periodos en el Congreso de la República y que no duden en depositar un voto de confianza en alguien que conoce del congreso, que conoce del país y que ha hecho gestión por el departamento de Norte de Santander y hoy se ve plasmado en muchas obras y que eso es lo que quiero venir a hacer acá en el Quindío, hacer equipo para trabajar, para traer obras, progreso y desarrollo.