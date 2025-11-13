Balance del primer día de la Comisión de Verificación en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Las organizaciones sociales y autoridades étnico-territoriales que integran la Mesa Humanitaria del Catatumbo entregaron un balance del primer día de la Comisión de Verificación que avanza en esta zona del departamento.

Durante la jornada, la delegación recorrió varios puntos del territorio, incluyendo las veredas Campo 6 y Bertrania, donde se llevaron a cabo espacios de diálogo comunitario con una nutrida participación de habitantes.

En cada uno de estos encuentros se reunieron cerca de 300 personas, junto con representantes de organismos multilaterales, la Diócesis y entidades del orden nacional, departamental y municipal.

De manera preliminar, las organizaciones señalaron que las comunidades expresaron un temor generalizado por la constante presencia de drones, principalmente en horas de la noche, así como por el aumento de minas antipersona y artefactos explosivos en zonas cercanas a las viviendas.

También se reportaron los impactos que han dejado los enfrentamientos entre los grupos armados que permanecen en el territorio.

El balance destacó, además, las afectaciones que enfrentan los liderazgos sociales, las autoridades étnico-territoriales y las juntas de acción comunal, quienes desarrollan un papel clave en medio de la crisis humanitaria.

Las organizaciones reiteraron su preocupación por las consecuencias del conflicto en mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente por las dificultades que muchos menores han tenido para retornar a clases desde el inicio de las confrontaciones a comienzos de año.

A esto se suma la intimidación al personal docente, que ha impedido la continuidad del calendario académico.

Finalmente, los integrantes de la Mesa Humanitaria hicieron un llamado a las instituciones del Estado y a los actores presentes en el territorio para que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias que permitan continuar con las siguientes jornadas de la Comisión de Verificación en el Catatumbo.