Antioquia traza camino para revitalizar la producción de caña panelera

La caña panelera, conocida popularmente como el “oro dulce de Colombia”, ahora cuenta con una hoja de ruta clara para garantizar su sostenibilidad y crecimiento. En Medellín, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) presentó el Plan Maestro de Reconversión Productiva, un ambicioso proyecto que busca modernizar y hacer más competitivo uno de los sectores agrícolas más valiosos para Antioquia.

Este plan se construyó con la participación activa de productores, gremios y autoridades locales, abarcando 79 municipios que representan el 15% de la producción nacional de panela, donde operan más de 12.200 unidades productivas. En total, la propuesta incluye 44 lineamientos y 294 acciones con las que se pretende enfrentar retos históricos como la reducción del área cultivada, la baja adopción de tecnologías, y la falta de relevo generacional.

Entre las medidas más relevantes están el impulso a los jóvenes rurales a través de formación e incentivos, la inclusión activa de las mujeres paneleras con oportunidades de capacitación, crédito y liderazgo, y el fomento de prácticas sostenibles para preservar el suelo y el agua en las zonas afectadas. Además, se propone diversificar los productos derivados de la panela para agregar valor y mejorar la comercialización directa, así como fortalecer las condiciones de los productores mediante mejor acceso a créditos y mejoras en la infraestructura vial secundaria.

Con esta estrategia, Antioquia busca fortalecer una tradición agrícola que no solo aporta a la economía regional, sino que también preserva un patrimonio cultural del campo colombiano.