Sogamoso lidera la seguridad en Colombia con la implementación de drones de vigilancia

Sogamoso

Sogamoso, una de las ciudades más importantes del departamento de Boyacá, dio un paso histórico en materia de seguridad ciudadana. Desde esta semana, el municipio se convirtió en la primera ciudad de Colombia en implementar de manera operativa drones de vigilancia, una estrategia tecnológica que busca fortalecer la presencia institucional en las calles y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier hecho delictivo.

El proyecto es liderado por la Alcaldía de Sogamoso, a través de la Secretaría de Gobierno, en articulación con la Policía Nacional, el Ejército y, de manera especial, el Batallón de Aeronaves No Tripuladas, que opera desde el aeropuerto Alberto Lleras Camargo.

“Venimos trabajando articuladamente con la Policía y el Ejército, pero el papel del Batallón de Aeronaves No Tripuladas ha sido fundamental. Con los drones estamos fortaleciendo la seguridad en el centro y en los sectores más críticos de la ciudad. Esta herramienta nos da mayor efectividad y capacidad operativa”, explicó Alexander Merchán, secretario de Gobierno de Sogamoso, en entrevista con Caracol Radio.

Tecnología al servicio de la seguridad

Actualmente, diez drones patrullan los cielos de Sogamoso. Estas aeronaves están equipadas con cámaras de alta resolución y sistemas de transmisión en tiempo real, lo que permite detectar movimientos sospechosos, identificar riñas, registrar actividades relacionadas con el microtráfico y apoyar a las autoridades en operativos de control.

“Estamos interviniendo especialmente las zonas donde se han presentado problemas de microtráfico, riñas o lesiones personales. Allí los drones hacen presencia constante, al igual que en el centro de la ciudad, donde hay una alta afluencia de personas. Esto nos permite anticipar y responder con rapidez a cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad”, señaló Merchán.

Un trabajo articulado entre instituciones

La coordinación entre la Alcaldía, el Ejército y la Policía ha sido clave para el éxito de esta estrategia. Según el secretario de Gobierno, la Secretaría de Seguridad es la encargada de identificar los puntos críticos y compartir la información captada por los drones con la Policía, que realiza las intervenciones en terreno.

“Cualquier situación que represente un riesgo o una alerta se atiende de inmediato. El trabajo articulado con la Policía Nacional nos ha permitido mejorar los tiempos de respuesta y garantizar una vigilancia constante. Los drones se han convertido en nuestros ojos desde el aire”, destacó el funcionario.

Pioneros en el país

Sogamoso es el único municipio en Colombia que actualmente cuenta con esta tecnología operativa en materia de seguridad ciudadana. El proyecto, además de innovador, se perfila como un modelo que podría replicarse en otras regiones del país.

“Somos pioneros en el uso de medios tecnológicos para la seguridad. El batallón de aeronaves no tripuladas ya cuenta con personal especializado, y esperamos que para enero ampliemos la capacidad con más drones de alta tecnología. La idea es seguir avanzando y fortaleciendo este sistema que ha mostrado excelentes resultados”, afirmó Merchán.