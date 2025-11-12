Sin avances, así va el caso de intento de secuestro a una líder en Norte de Santander

Norte de Santander

Una lideresas de Norte de Santander y quien sufrió un intento de secuestro el pasado 17 de octubre, en la vía que comunica a Sardinata con Cúcuta, denunció que, a pesar de las denuncias interpuestas ante las autoridades, su caso no avanza. Esta líder es integrante de la mesa de víctimas.

La lideresa narró a Caracol Radio lo sucedido: “Dirigiéndome hacia la ciudad de Cúcuta, sufrí un intento de secuestro. Gracias a la estación de policía de la Y Astilleros, pudieron evitar este hecho, pero realmente preocupante todos los hechos de inseguridad que estamos viviendo las mujeres en la región, porque a hoy no me han realizado el comité de prevención que se debe realizar”.

Agregó que “estando aquí en la ciudad de Cúcuta recibimos amenazas, estando acá en un plenario de la mesa recibimos varias intimidaciones y estamos bastante preocupados porque la mayoría de los integrantes de la mesa de víctimas somos mujeres, estamos siendo amenazadas, no podemos hacer nuestra incidencia en el territorio, porque somos las personas que estamos denunciando los hechos de violencia que se están presentando en la ciudad”.

Resaltó que todos los integrantes de la mesa de víctimas están bajo amenazas.