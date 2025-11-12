Asonal llama la atención por sobre carga laboral en Norte de Santander y Arauca

Norte de Santander

Daniel Rincón, representante nacional de quejas y reclamos de Asonal Judicial S.I., volvió a alzar su voz por la sobre carga laboral que tienen los juzgados de Norte de Santander y Arauca.

Indicó que ante esta carga, muchos procesos están teniendo vencimiento de términos y presuntos delincuentes están quedando de nuevo libres.

“Una consecuencia es la ausencia de una justicia eficiente y eficaz y reitero no por la falta de calidad humana profesional de los servidores judiciales, ni más faltaba, ni mucho menos por la falta de actitud o aptitud, de ninguna manera”, indicó Rincón.

Agregó que “es imprescindible que se tienen que darle los recursos necesarios para el funcionamiento de la justicia y la ciudadanía y la directividad cuando no ve que se actúa con severidad mediante el ejercicio, la eficiencia y la fuerza pública llega al poder judicial y aquí se quedan los procesos esperando un buen rato, y es delicado, porque se vencen términos, no sé la cadena de custodia el equipo de trabajo que tienen que estar a disponibilidad de esto para poder lograr un trabajo policivo, investigativo, eficiente, eficaz. ¿En qué momento? si es que no tenemos el personal, no hay el personal para asumir la carga laboral y la investigación, y el proceso penal como lo necesita Norte de Santander“.

Resaltó que este es un llamado que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y el gobierno nacional no quiere voltear su cara hacia esta región del país.