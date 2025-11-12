Serena del Mar se consolida como pionera en Vivienda de Interés Social en la zona norte de Cartagena

Serena del Mar avanza en su compromiso de construir una ciudad con oportunidades para todos al convertirse en la primera y única en desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en la zona norte de Cartagena. Con esta iniciativa, La Ciudad Soñada amplía su modelo de ciudad planificada al incluir soluciones habitacionales asequibles dentro de un entorno urbano integral que combina vivienda, educación, salud, recreación y naturaleza.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, una VIS es una solución de vivienda asequible diseñada para hogares de ingresos bajos y medios, con precios máximos regulados por ley y estándares de calidad en diseño, arquitectura y construcción. Estos proyectos buscan facilitar el acceso a una vivienda digna mediante precios competitivos y condiciones de financiación preferenciales.

Rafael Simón del Castillo, presidente de Novus Civitas, destacó que esta apuesta reafirma el propósito del proyecto de promover una ciudad inclusiva. “Serena del Mar nació con la idea de ser un lugar con oportunidades para todos. Incluir proyectos de Vivienda de Interés Social dentro del desarrollo urbano de la zona norte no solo marca un precedente en Cartagena, sino que demuestra que la planificación y la equidad pueden coexistir en un mismo territorio”, afirmó.

En Serena del Mar, este tipo de desarrollos se integran plenamente al concepto de ciudad planeada para el futuro, ofreciendo a las familias acceso a una infraestructura completa y de calidad, con vías, servicios públicos, zonas verdes, comercio y transporte público.

Actualmente, Serena del Mar cuenta con 33 proyectos en total, 20 en comercialización y construcción y 14 solo en construcción, que abarcan diferentes segmentos de vivienda y consolidan a la zona norte como un polo de desarrollo urbano y social. La incorporación de proyectos VIS amplía la oferta de vivienda en un entorno planificado y sostenible, reafirmando el compromiso de Serena del Mar con el crecimiento ordenado de la ciudad.