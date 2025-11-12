Senado conmemoró cinco años del fallecimiento de Horacio Serpa Uribe

Colombia

En una sesión solemne celebrada en la Plenaria, el Senado de la República rindió homenaje póstumo al dirigente liberal Horacio Serpa Uribe, al cumplirse cinco años de su fallecimiento.

La ceremonia exaltó su aporte al liberalismo, su defensa de la democracia y su papel como constructor de paz en Colombia.

El acto contó con la presencia de su esposa Rosita Moncada de Serpa, sus hijas Sandra y Rosita Serpa Moncada, y su hijo Horacio José Serpa Moncada, quien recibió el reconocimiento en nombre de la familia.

“Estamos muy emocionados. El Senado le rinde un reconocimiento a ese gran hombre por su obra en favor de este país, con el alma, la vida y el corazón”, expresó conmovido Horacio José.

Durante el homenaje, congresistas de distintas bancadas recordaron su trayectoria, su ética y su compromiso con la paz.

¿Qué dijeron?

El senador Miguel Ángel Pinto destacó “su voz mesurada, pero firme y sabia, tan necesaria en momentos difíciles”.

destacó “su voz mesurada, pero firme y sabia, tan necesaria en momentos difíciles”. La senadora Clara López Obregón , quien fue su asesora en la Constituyente, subrayó “su compromiso con los derechos humanos y con el país que soñamos”.

, quien fue su asesora en la Constituyente, subrayó “su compromiso con los derechos humanos y con el país que soñamos”. Desde el Pacto Histórico, Jael Quiroga lo definió como “un liberal real, siempre progresista”

lo definió como “un liberal real, siempre progresista” Sandra Ramírez , del Partido Comunes, recordó que “no fue posible que fuera presidente, pero su legado de paz vive en cada colombiano”.

, del Partido Comunes, recordó que “no fue posible que fuera presidente, pero su legado de paz vive en cada colombiano”. El senador Jhon Jairo Roldán resaltó la continuidad del liderazgo liberal en su hijo Horacio José, quien retomará la bandera familiar a partir de 2026.

Los asistentes coincidieron en que Horacio Serpa Uribe fue un referente ético, defensor de la justicia social y de la reconciliación nacional. Su vida pública fue ejemplo de coherencia, compromiso y servicio al país

¿Quién fue Horacio Serpa Uribe?

Nacido en Bucaramanga en 1943, Serpa Uribe fue abogado de la Universidad del Atlántico y dedicó más de cinco décadas al servicio público.

Se desempeñó como juez, concejal, representante a la Cámara, senador, ministro del Interior, gobernador de Santander y embajador ante la OEA.

Además, fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff, dejando una huella profunda en la historia institucional del país.