Se reactiva otro proceso contra Benedetti: Corte recopila testimonios por “carrusel de pensiones”

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza con la recopilación de testimonios en Córdoba en el marco de una indagación en contra del ministro del Interior Armando Benedetti, por el denominado “carrusel de las pensiones”.

En este caso, Benedetti es vinculado al parecer por presuntamente solicitar un porcentaje de los recursos desviados del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

Según el ente acusador, estas personas se habrían varios funcionarios se habrían apropiado de 64.000 millones de pesos del fondo de prestaciones sociales del magisterio y tenían listo para apoderarse de 141.000 millones más.

De acuerdo a las investigaciones, abogados, jueces y funcionarios de la Secretaría de Educación de Córdoba se ‘amangualaron’ para cobrar de manera irregular las pensiones de cientos de profesores a las que no tenían derecho.

Benedetti es vinculado a este episodio, tras declaraciones de Jaime Enor Agamez Pineda, abogado fallecido, y Álvaro Enrique Burgos del Toro, abogado recluido en la cárcel de Montería. Este último, señala a Benedetti de pedir el 20 % del dinero que estaba siendo robado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.

Testimonios solicitados:

Álvaro Enrique Burgos del Toro.

Guillermo Raúl Rhenals Cova .

. Exjueza Catherine Carine Cogollo Reina.

Leonardo Luis Pinilla Gómez, alias “El Porcino”

