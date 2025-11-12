Se firma convenio por cinco mil millones de pesos entre Gobernación del Huila y UNGRD

Neiva

La Gobernación del Huila firmará un importante convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y atención frente a emergencias naturales en el departamento. Este acuerdo surge ante la necesidad de mejorar la respuesta institucional frente a eventos recurrentes como incendios de cobertura vegetal y deslizamientos de tierra.

Según Isabel Hernández, de la oficina de gestión de riesgo, afirmo que “a través de este convenio, se destinarán recursos económicos para la adquisición de nuevos equipos y vehículos especializados que permitan atender oportunamente las emergencias en los distintos municipios del Huila. La iniciativa busca brindar mayor seguridad y protección a las comunidades que cada año resultan afectadas por estos fenómenos naturales”.

El departamento del Huila ha sido uno de los más impactados por la temporada seca y las fuertes lluvias, condiciones que incrementan el riesgo de incendios forestales y deslizamientos. Por ello, este esfuerzo conjunto entre el Gobierno Departamental y la UNGRD representa un paso decisivo hacia el fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de socorro.

Con esta alianza se reafirma el compromiso de seguir mejorando la gestión del riesgo en el territorio huilense. La dotación de vehículos y equipos modernos permitirá una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier eventualidad, contribuyendo a la protección de la vida, los recursos naturales y las comunidades vulnerables del departamento.