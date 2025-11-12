Miguel Uribe Londoño: Más de 1.000 jóvenes del Centro Democrático respaldaron su candidatura

Colombia

Los firmantes pidieron dejar atrás las tensiones internas y promover un debate “constructivo” que fortalezca la unidad del Centro Democrático.

En el documento, los jóvenes señalaron que el partido “tiene la obligación de construir la Unidad Nacional que Colombia está reclamando” y destacaron la importancia de avanzar con transparencia en el proceso de encuestas internas.

Asimismo, rechazaron las acusaciones en contra de Uribe Londoño relacionadas con el proceso de encuestadoras, asegurando que “carecen de fundamento” y recordando que la empresa brasileña involucrada desmintió cualquier relación irregular.

“Ratificamos nuestro apoyo en la honestidad y damos confianza en el padre de nuestro líder y mártir Miguel Uribe Turbay. Seguiremos de la mano con sus banderas con Miguel Uribe Londoño”, se lee en la carta firmada por los jóvenes.

El documento, titulado “Jóvenes del CD firmes con papá Miguel”, fue suscrito por jóvenes de distintas regiones del país, quienes también llamaron a garantizar que las encuestas del partido sean “auditables, verificables y transparentes” para fortalecer la confianza de los colombianos en el proceso interno.

Más de 200 jóvenes del Centro Democrático exigen su salida de la contienda

Más de 200 jóvenes militantes del Centro Democrático y del uribismo firmaron una carta abierta en la que expresan su respaldo al director nacional del partido, Gabriel Vallejo, y cuestionan duramente el comportamiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño dentro del proceso interno para escoger el candidato único del partido.

Respaldo a Vallejo y defensa de la transparencia

En el documento, los jóvenes uribistas destacan la “transparencia, seriedad e institucionalidad” del proceso liderado por Vallejo y aseguran que creen en un partido construido desde “la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas”.

Según la carta, los jóvenes rechazan las actuaciones de Londoño, señalando que sus acciones “han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio”.

Acusaciones sobre irregularidades y pérdida de confianza

Los firmantes afirman que asesores cercanos a Uribe Londoño habrían intentado establecer contacto con la encuestadora encargada del proceso interno, lo que, dicen. pone en duda la independencia y transparencia del mecanismo.

Además, aseguran que el propio precandidato grabó conversaciones privadas con otros aspirantes, lo que califican como un comportamiento que “mina la confianza y deteriora el ambiente de respeto” dentro del Centro Democrático.

