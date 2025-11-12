Medidas de seguridad marítima para el Festival Náutico de la Independencia

Cartagena sigue dejando su nombre por lo alto a nivel mundial con la celebración de las Fiestas de la Independencia y, con el Festival Náutico de la Independencia, la ciudad seguirá demostrando como ha venido recuperando su brillo y esplendor.

Desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, se presenta toda la información para que disfrutar de este gran evento en la Bahía de Cartagena.

¿Cuándo y desde qué hora será?

El Festival Náutico de Cartagena se realizará el 14 y el 15 de noviembre. El zarpe de las embarcaciones empieza a mediodía y la programación iniciará a las 2:30 de la tarde, ambos días, finalizando a las 10:30 de la noche, aproximadamente.

¿Qué días se presentará cada artista?

La nómina de lujo del Festival Náutico se presentará de la siguiente manera:

El 14 de noviembre: Carlos Vives, Maluma y Elder Dayan; el 15 de noviembre: Marc Antony, Rafa Pérez, Rikarena, Kapo, Criss y Ronny y Natalia París.

¿Cuántas embarcaciones participarán?

Participarán más de 1.200 embarcaciones, entre naves de pasajeros y recreativas. Se ha confirmado la participación de embarcaciones de Panamá, Jamaica y otros países del Caribe, así como de ciudades cercanas como Santa Marta, Coveñas y Tolú.

“Aquí, en la bahía más hermosa del mundo, estaremos realizando un concierto histórico completamente gratis que tendrá la participación de grandes artistas nacionales e internacionales. Invitamos a todos a que participen de este gran evento que sin duda alguna dejara en alto el nombre de la ciudad y, por supuesto, disfrutar de manera cívica y correcta porque esta es ¡La Fiesta que Nos Une!”, sostuvo Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

¿Dónde se puede embarcar con seguridad?

El Muelle de La Bodeguita será el principal punto de zarpe de las mismas. Durante el proceso de zarpe se contará con diversas muestras culturales, activaciones, experiencias gastronómicas y pedagogía festiva, así como socialización permanente de medidas de seguridad y convivencia.

El muelle de Los Pegasos, y marinas de la ciudad han sido autorizados para el zarpe y retorno con la vigilancia permanente de la autoridad marítima y la Secretaría de Turismo.

“El Festival Náutico será el gran evento que nos posicionará como destino de eventos de talla internacional. Esperamos más de 1.200 embarcaciones los dos días y la presencia de tres Grammy como Marc Antony, Maluma y Carlos Vives. La mayor parte de los turistas llegarán de Estados Unidos, México y Brasil. Estas cifras son producto de un fuerte trabajo de promoción internacional en 10 países y más de 8 ciudades. Tenemos un importante despliegue de toda la capacidad operativa del personal del Muelle de La Bodeguita como principal punto de embarque”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Desde la Secretaría del Interior y la Policía Nacional se garantizará toda la seguridad de los pasajeros en el momento de embarque y desembarque, para que los cartageneros y visitantes disfruten de este gran espectáculo.

¿Qué medidas de seguridad se han implementado para el festival?

La Alcaldía de Cartagena, en articulación con la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo y la Armada de Colombia, establecieron plan para generar condiciones de zarpe, navegación y retorno seguro en la Bahía de las Ánimas.

Por esta razón, se trazaron los lineamientos específicos para el acceso, la navegación y el comportamiento en el área marítima con el propósito de preservar la seguridad y el orden durante las jornadas.

Entre las principales disposiciones náuticas se destacan:

• Acceso a embarcaciones: Las embarcaciones mayores de 70 pies podrán embarcar entre el mediodía y la 1:00 p.m., y el resto de embarcaciones entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m. Se deberá mantener una separación mínima de un metro entre cada línea de embarcaciones. Una vez completado el aforo máximo, se restringirá el acceso.

• Requisitos de navegación: Todas las embarcaciones deberán contar con matrícula y certificados vigentes, así como con las licencias de navegación correspondientes para sus tripulaciones.

• Canales habilitados: El canal de tránsito hacia el muelle de La Bodeguita permanecerá disponible todo el tiempo para el arribo de motonaves procedentes de las islas.

Comportamiento y seguridad: No se permite el consumo de alcohol por parte de los tripulantes, ni el sobrecupo o transbordo de personas entre embarcaciones. La velocidad máxima permitida en el área comprendida entre el Club de Pesca y La Bodeguita será de 5 nudos.

¿A qué hora deben retornar las embarcaciones?

Las embarcaciones deberán iniciar el regreso a los muelles al término de cada concierto para facilitar el desembarque del personal.

¿Cómo se manejan los residuos para no afectar la bahía?

La protección ambiental en esta actividad es prioridad. Se promueve un turismo sostenible y responsable. Está prohibido arrojar basuras a la bahía bajo pena de sanción. Los desechos deberán depositarse en los recipientes dispuestos dentro de cada embarcación o en los contenedores ubicados en el muelle de La Bodeguita o en Los Pegasos.

¿En caso de emergencias habrá alguna línea de atención?

Sí. En caso de emergencia, los asistentes podrán comunicarse con la línea 146, el canal 15 de Guardacostas, o al número (320) 476 4078 de la Torre de Control de Tráfico Marítimo.