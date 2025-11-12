La rama legislativa está muy satanizada y desprestigiada: presidente de la Cámara de Representantes

Durante el primer semestre de 2025, la Cámara de Representantes se reportaron 2133 contratos para servicios personales indirectos. Por otro lado, en el mismo periodo de 2024, se registraron 1119 contratos correspondientes a nóminas de representantes de la Cámara, además de que se adjudicaron contratos por cerca de 70.888 millones de pesos para mejoras en instalaciones, sin realizar alguna licitación. A lo que el presidente de la Cámara, Julián López, respondió en Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio.

Referente a esto, López aseguró que la rama legislativa, a pesar de los gastos mencionados, es la que tiene un menor presupuesto. Por esto, estableció que dicha rama del poder colombiano ha sido tan desprestigiada, que cualquier cosa que ellos realicen, es considerado un delito

En cuanto a esto, aseguró que, incluyéndose a él como presidente de la Cámara, allí se trabaja con mucho rigor, comentó que “hay siete comisiones constitucionales, otras tantas comisiones legales y toda una dirección administrativa”, por lo que según López, allí necesitan las mejores personas que formen la rama legislativa.

Por otro lado, y hablando acerca de la distribución presupuestal en las ramas del poder, el presidente de la Cámara aseguró que 8 de cada 10 pesos, son manejados por el sector ejecutivo, y, por tanto, la legislativa no cuenta con un “diente presupuestal” para poder dar debates de fondos contundentes. Además, comentó que debido a esto, el trabajo que se hace en las instituciones que componen dicho sector, se hace con mucho esfuerzo.

Noticia en desarrollo