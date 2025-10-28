A segundo debate proyecto que prohibiría a familiares de alcaldes y gobernadores ser congresistas

Mientras el Congreso aprobó un presupuesto de $546,9 billones para 2026, los representantes y senadores de Boyacá mostraron posiciones divididas entre el respaldo al Gobierno

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley denominado ‘Anti Clanes’, que lo que busca es que los familiares de alcaldes y gobernadores del país no puedan aspirar al Congreso de la República.

“La iniciativa tiene como propósito evitar la concentración del poder político en manos de una misma familia y cerrar el paso al uso del poder territorial para favorecer campañas al Congreso”, explicó el senador del Partido Liberal Carlos Alejandro Chacón, que fue ponente del proyecto.

En esencia, lo que busca el proyecto es que “si durante el mandato de un alcalde o gobernador, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil se inscribe o resulta elegido como congresista, el mandatario territorial deberá renunciar a su cargo por configurarse una incompatibilidad sobreviviente, con la cual pueda beneficiar a su familiar en detrimento de otras aspiraciones ciudadanas”.

La iniciativa consta de cuatro artículos y deberá superar tres debates más entre Senado y Cámara para convertirse en ley de la República. Su siguiente debate, en plenaria de Senado, debería darse en el mes de noviembre.