Jaime Castro presentó su libro “Manojo de Recuerdos”, un recorrido por la historia política del país

Colombia

El exministro y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, presentó su nuevo libro titulado “Manojo de Recuerdos”, una obra en la que comparte experiencias personales y políticas acumuladas a lo largo de más de cinco décadas de vida pública.

Durante el evento de lanzamiento, que reunió a figuras del mundo político, académico y cultural, Castro recordó hechos claves de la historia nacional, como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, su paso por el Ministerio de Gobierno, y momentos decisivos como la toma del Palacio de Justicia.

En medio de la presentación, el autor afirmó que “si el Gobierno hubiera negociado con el M-19, ese grupo habría tomado el poder”, una frase que generó debate entre los asistentes y refleja el tono crítico y reflexivo de la obra.

El lanzamiento de “Manojo de Recuerdos” se desarrolló en un ambiente de reconocimiento y memoria, con la participación de amigos, colegas y ciudadanos interesados en conocer la mirada de uno de los protagonistas de la política colombiana contemporánea.

Caracol Radio estuvo presente en este encuentro literario que busca preservar la memoria histórica y ofrecer una lectura desde la experiencia de un hombre que ha sido testigo y actor de los cambios institucionales del país.