Investigan asesinato de líder comunitario en Campoalegre Huila.

Es el cuarto líder asesinado en lo corrido del año en la región.

Neiva

Hasta la vivienda del líder comunitario Ferley Perdomo Molina, en la vereda El peñón, llegaron hombres fuertemente armados amenazaron y amarraron a los diferentes miembros del grupo familiar y se llevaron al líder comunal.

Según el comandante de policía en el huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, luego de la denuncia del grupo familiar, se iniciaron las investigaciones y luego fue encontrado el cuerpo sin vida del líder comunitario en una zona boscosa de difícil acceso cercana al lugar con varios impactos de bala en su cuerpo.

Investigadores del Gaula militar y SIJIN de la Policía se desplazaron hasta el lugar para realizar las investigaciones que con lleven a la captura de los responsables.

De acuerdo con las estadísticas de las autoridades, ya son cuatro los lideres comunitarios asesinados en el huila, uno en el municipio de Algeciras, otro Enel municipio de la Plata, otro en Baraya y ahora Ferley Perdomo en el municipio de Campoalegre. En la actualidad 47 lideres sociales permanecen amenazados en la región.