Incineran vehículo de servicio público en zona rural de Gigante, Huila

Neiva

Una grave situación de orden público se registró en la noche de ayer en el municipio de Gigante, generando preocupación entre las autoridades y la comunidad. Hacia las 8:40 p. m., en la vía que conduce a la vereda La Pradera, un vehículo de servicio público afiliado a la empresa CotransGigante fue interceptado e incinerado por un hombre armado cuando regresaba de transportar pasajeros hacia el casco urbano.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor fue abordado por un sujeto armado con fusil, vestido con prendas camufladas y botas, quien le ordenó detenerse y le advirtió que estaba prohibido circular después de las seis de la tarde por esa zona. Posteriormente, le indicó descender del vehículo y alejarse del lugar, para luego prenderle fuego. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y logró avisar a las autoridades competentes.

Según Juan Carlos Casalla, secretario de gobierno del Huila, comento que “ni los propietarios del vehículo ni la empresa transportadora habían recibido amenazas o advertencias sobre restricciones en la vía. El vehículo llevaba más de cuatro años afiliado a CotransGigante y desde agosto cubría la ruta entre Gigante y La Pradera. Este hecho, que ha generado rechazo por parte del gobierno departamental, es el primero de este tipo registrado en el año por parte de grupos armados organizados residuales”.

Las empresas transportadoras analizan la situación de orden público. Asimismo, se revisan los horarios de despacho de estos vehículos a zonas rurales aledaños al municipio de Garzón gigante, entre otros. Por su parte las autoridades y ahora no acabo consejo de seguridad para adelantar las investigaciones.