Incendio dejó cuantiosas pérdidas en Bazurto: tres locales terminaron destruidos

Las llamas se propagaron rápidamente por el tipo de productos que se almacenaban

Tres locales destruidos y millonarias pérdidas materiales es el saldo de un incendio, ocurrido en el sector El Cobertizo del mercado de Bazurto, principal central de abastos en Cartagena.

Caracol Radio visitó el lugar de los hechos, donde aún permanecían los escombros, hierros retorcidos y algunos vidrios que sufrieron el efecto del fuego.

Por ejemplo Matilde Heredia, vio cómo el trabajo de tantos años quedó reducido a cenizas en cuestión minutos, con una conflagración cuyo origen, posiblemente, se debió a un cortocircuito.

“Yo me fui temprano como casi nunca, siempre me voy tarde pero precisamente ayer como a la cinco dejé el negocio. Lamentablemente todavía no había llegado a casa cuando me llamaron que se estaba prendiendo el local; salí corriendo pero ya todo se lo habían consumido las llamas”, aseguró Matilde Heredia, comerciante afectada.

Las víctimas pidieron acompañamiento del distrito, para abrir nuevamente sus negocios y llevar el pan de cada día a sus hogares.

