ICBF abrió procesos para proteger a 15.000 menores víctimas de violencia sexual en 2025

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reveló que en lo que va del 2025, abrió 15.853 procesos de restablecimiento de derechos para proteger a menores que han sido víctimas de violencia sexual en Colombia. La cifra desagregada, muestra que 1.549 casos, corresponden a menores entre los 0 y 6 años, esto con corte al 30 de septiembre.

Este informe, también señala que son 4.418 menores entre los 6 y 12 años, los que han iniciado un proceso de protección por este tipo de hecho.

Por otro lado, el 85% de los procesos a los que se ha dado apertura este año, corresponden a niñas, y el 15% a niños.

Son Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, las regiones principales en las que se han abierto dichos procesos a lo largo del año; mientras que son 21.197 los casos que están activos.

En este tipo de situación, no todos los menores que ingresan a un proceso de restablecimiento de derechos, son ubicados en hogares sustitutos, la mayoría, son acompañados en su medio familiar, de acuerdo a la medida de protección que determina la autoridad administrativa.

Otras cifras que detalla el documento, es que fueron en total 18.746 procesos de protección los que surgieron en 2024, y 16.946 los que se registraron en 2023.