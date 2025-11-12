Economía

ICBF abrió procesos para proteger a 15.000 menores víctimas de violencia sexual en 2025

1.549 casos, corresponden a menores entre los 0 y 6 años

Andrea Arenas

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reveló que en lo que va del 2025, abrió 15.853 procesos de restablecimiento de derechos para proteger a menores que han sido víctimas de violencia sexual en Colombia. La cifra desagregada, muestra que 1.549 casos, corresponden a menores entre los 0 y 6 años, esto con corte al 30 de septiembre.

Este informe, también señala que son 4.418 menores entre los 6 y 12 años, los que han iniciado un proceso de protección por este tipo de hecho.

Por otro lado, el 85% de los procesos a los que se ha dado apertura este año, corresponden a niñas, y el 15% a niños.

Son Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, las regiones principales en las que se han abierto dichos procesos a lo largo del año; mientras que son 21.197 los casos que están activos.

En este tipo de situación, no todos los menores que ingresan a un proceso de restablecimiento de derechos, son ubicados en hogares sustitutos, la mayoría, son acompañados en su medio familiar, de acuerdo a la medida de protección que determina la autoridad administrativa.

Otras cifras que detalla el documento, es que fueron en total 18.746 procesos de protección los que surgieron en 2024, y 16.946 los que se registraron en 2023.

