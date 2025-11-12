Guardianes del camino: la misión de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar

En las carreteras que cruzan el corazón del departamento de Bolívar, cada amanecer trae consigo el rugir de motores, el movimiento de viajeros, y el compromiso inquebrantable de los hombres y mujeres que integran la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Su misión va más allá de regular el tráfico: proteger la vida de quienes transitan por las vías. Bajo el lema “Tu vida vale, conduce con responsabilidad”, los uniformados recorren los principales ejes viales del departamento realizando campañas pedagógicas.

En puntos estratégicos como el Peaje de Turbaco, el corredor vial hacia Magangué o la Ruta del Sol tramo Bolívar, los policías de tránsito detienen los vehículos no para sancionar, sino para educar.

Con folletos, charlas y demostraciones, explican la importancia del cinturón de seguridad, los límites de velocidad, el uso del casco y el respeto por las normas. Conductores y pasajeros reciben no solo información, sino también un mensaje humano: “Queremos que llegues a casa sano y salvo.”

A diario, las patrullas de la Seccional recorren cientos de kilómetros garantizando la movilidad segura. En temporadas de alta afluencia turística, su presencia se refuerza en los puntos más críticos, donde brindan acompañamiento, atención oportuna y asistencia mecánica básica a los conductores.

El trabajo coordinado con organismos de socorro y concesiones viales permite una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Además, la Seccional también incorpora herramientas tecnológicas para monitorear el tránsito y detectar comportamientos de riesgo. Sin embargo, su mayor fortaleza sigue siendo el trato humano.

Cada operativo, charla o control está impregnado del espíritu de servicio que caracteriza a la Policía Nacional de Colombia: trabajar de la mano con la comunidad para salvar vidas.

“Nuestra labor no se limita a hacer cumplir la ley; nuestro objetivo es proteger la vida. Cada campaña, cada charla, cada acompañamiento en carretera es una oportunidad para prevenir una tragedia y fortalecer la confianza ciudadana.” manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.