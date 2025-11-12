Feminicidio en Nariño: A la cárcel fue enviado el presunto responsable

Barbacoas - Nariño

Un juez de control de garantías de Barbacoas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de causar la muerte de su compañera sentimental en zona rural de ese municipio, al sur de Nariño.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el corregimiento de Junín, donde el procesado se encontraba departiendo con su pareja y un conocido, según el informe, en medio de la reunión, un episodio de celos habría desencadenado una agresión física contra la mujer, quien, de acuerdo con el ente acusador, fue golpeada en varias oportunidades.

Posteriormente, el hombre habría tomado un arma cortopunzante con la que hirió gravemente a su compañera, provocándole la muerte en el lugar de los hechos, posterior a esto, el testigo que permanecía en la vivienda alertó a las autoridades, lo que permitió la captura en flagrancia del presunto responsable.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado, no obstante por decisión judicial, el investigado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.