Rechazan feminicidio en Pasto: Una mujer y su hijo fueron asesinados

Pasto - Nariño

Tras cinco días de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció Patricia Muñoz, víctima del violento ataque ocurrido la noche del 31 de octubre en el norte de Pasto, donde perdió la vida su hijo Sebastián Mora Muñoz, estudiante de medicina de la Fundación Universitaria San Martín.

De acuerdo con la información oficial, el responsable de los hechos fue su exesposo, un coronel retirado del Ejército Nacional, quien tras agredir con arma de fuego a su familia se quitó la vida mientras huía del lugar en un taxi.

Desde ese día y hasta las 4:00 pm del miércoles 5 de noviembre, patricia luchó por su vida en una UCI de la clínica Hispanoamérica en Pasto, sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitieron recuperarse.

Este feminicidio fue rechazado por diferentes sectores sociales y defensoras de derechos de las mujeres pidiendo no normalizar los actos de violencias basadas en género y garantizar una ruta de atención oportuna a las víctimas, además de investigar y capturar a los responsables de múltiples hechos que aún están en investigación.