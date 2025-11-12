Extinción de dominio golpea finanzas del Clan del Golfo en Sucre

Sincelejo

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó medidas de extinción de dominio sobre diez bienes inmuebles en Sucre, presuntamente utilizados para el expendio y almacenamiento de drogas por redes criminales al servicio del Clan del Golfo.

Las diligencias se realizaron en Sincelejo, Morroa, Ovejas y San Pedro.

Entre los predios ocupados están la finca Villa Sofía en Morroa, dos inmuebles en Ovejas, uno en San Pedro y seis en barrios de Sincelejo como La Trinidad, Carrizal, Pioneros y Porvenir.S

Según las autoridades, los bienes están avaluados en más de 1.510 millones de pesos y eran usados como centros de operación para el tráfico de estupefacientes, lo que configura la causal establecida en la Ley 1708 de 2014.

Según las autoridades, con esta acción judicial se afecta directamente la estructura financiera del Clan del Golfo en la región y se busca reducir los puntos de expendio que históricamente han sido focos de delincuencia.

Los inmuebles quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su recuperación y uso social.