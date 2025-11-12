Explosión en el barrio Las Acacias deja una persona muerta y once viviendas afectadas en Neiva

Neiva

Una fuerte explosión ocurrida en el barrio Las Acacias de Neiva dejó como saldo una persona fallecida, dos heridas y once viviendas afectadas. El hecho se registró cuando la comunidad alertó sobre la detonación de un artefacto en una de las residencias, lo que posteriormente originó un incendio que se propagó rápidamente por el sector.

De acuerdo con el balance oficial entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos, dos personas heridas, una fallecida, una vivienda resultó con pérdida total, mientras que tres más presentaron daños severos en su estructura debido a la cercanía con el punto de origen de la explosión. Las demás casas afectadas registraron daños parciales en paredes y techos.

El bombero oficial Andrés Bernal, comentó que “las autoridades adelantan la evaluación de daños y el proceso investigativo para determinar las causas reales del incidente. Según algunos testimonios de la comunidad, momentos después de la explosión se observaron juegos pirotécnicos en el área, lo que ha llevado a considerar la hipótesis del uso indebido de pólvora como posible detonante del siniestro”.

El Cuerpo de Bomberos recomendó a los ciudadanos abstenerse de manipular elementos explosivos o pirotécnicos, especialmente en zonas residenciales, para evitar tragedias como esta. Entre tanto, la Alcaldía de Neiva y la Oficina de Gestión del Riesgo trabajan en el acompañamiento a las familias damnificadas para brindarles atención humanitaria y apoyo en la recuperación de sus viviendas.