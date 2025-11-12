Estados Unidos podría negar más visas por problemas de salud y recursos de los solicitantes

Según guía emitida por una nueva directiva de la administración Trump, las personas que tienen ciertas condiciones como diabetes u obesidad y que carecen de recursos económicos y activos para mantenerse, podrían tener dificultades para visitar o residir en Estados Unidos.

La directiva detalla cómo la administración Trump interpreta la carga pública, el concepto de la ley de inmigración según el cual a los extranjeros se les puede negar la entrada o el estatus de residencia permanente y si es probable que dependan de recursos del gobierno estadounidense, como ciertos tipos de dinero en efectivo.

La ley federal ya exigía que quiemes buscaban residencia permanente o estatus legal, demostraran que no serían una carga pública.

Es clave recordar que, Trump en su primer mandato, amplió la gama de programas de beneficios que podrían descalificar a los solicitantes, y las directrices parecen tener un alcance más amplio.