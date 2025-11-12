Internacional

Estados Unidos podría negar más visas por problemas de salud y recursos de los solicitantes

Las personas con diabetes u obesidad que quieran entrar al país, podrían tener mayores complicaciones.

Getty Images

Getty Images

Karen Guerrero.

Según guía emitida por una nueva directiva de la administración Trump, las personas que tienen ciertas condiciones como diabetes u obesidad y que carecen de recursos económicos y activos para mantenerse, podrían tener dificultades para visitar o residir en Estados Unidos.

La directiva detalla cómo la administración Trump interpreta la carga pública, el concepto de la ley de inmigración según el cual a los extranjeros se les puede negar la entrada o el estatus de residencia permanente y si es probable que dependan de recursos del gobierno estadounidense, como ciertos tipos de dinero en efectivo.

La ley federal ya exigía que quiemes buscaban residencia permanente o estatus legal, demostraran que no serían una carga pública.

Es clave recordar que, Trump en su primer mandato, amplió la gama de programas de beneficios que podrían descalificar a los solicitantes, y las directrices parecen tener un alcance más amplio.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad