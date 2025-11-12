Demócratas revelan correos en los que Epstein sugiere que Trump sabía de su red de tráfico sexual

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos revelaron correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía “acerca de las chicas”.

El mandatario ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Sin embargo, legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

#MUNDO El Partido Demócrata de EE.UU. ha revelado una serie de correos pertenecientes al pederasta Jeffrey Epstein en los que se refiere al presidente Donald Trump.



“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump... La VÍCTIMA pasó horas en mi casa con él,… pic.twitter.com/hsZokfKR1E — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

Trump sabía “acerca de las chicas”: Epstein

Los correos fueron enviados por Epstein a su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff.

En ellos indica que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual de Epstein.

En una misiva enviada a Maxwell en abril de 2011, textualmente dice: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump... La VÍCTIMA pasó horas en mi casa con él, y ni una sola vez se le mencionó”.

Ocho años más tarde, el 31 de enero de 2019, en un correo dirigido a Wolff compartido por los demócratas, Epstein habría escrito: “Por supuesto que (Trump) sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

En respuesta, la Casa Blanca, por medio de su portavoz Karoline Leavitt dijo que “los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump”.

Cabe señalar que hace cuatro meses el Departamento de Justicia, a través de un memorando, aseguró que no existía una supuesta “lista de clientes” de Epstein, y reafirmó que el pederasta se suicidó en su celda. Así se cerró la investigación de la relación de Trump con el magnate fallecido. El mandatario no ha sido acusado de ningún delito en conexión con Epstein o Maxwell.

Sin embargo, Trump y Epstein fueron fotografiados juntos antes de 2004, cuando rompieron su amistad que se remontaba 15 años atrás por un proyecto inmobiliario.

Epstein admitió dos delitos graves de prostitución en 2008 como parte de un acuerdo con la fiscalía -negociado por un fiscal que luego pasaría a formar parte del gabinete de Trump- que fue muy criticado por ser demasiado indulgente.

Siga leyendo: Donald Trump y Jeffrey Epstein ¿Cómo están relacionados?

El pleito político detrás de las acusaciones de la relación de Trump con Epstein

Los congresistas demócratas obtuvieron los correos electrónicos después de forzar a los herederos legales de Epstein a principios de este año.

Esto provocó una furiosa reacción por una parte del movimiento de apoyo a Trump “Make America Great Again”, dado que varios de sus líderes llevan años propagando la teoría de que el “Estado profundo” protege a figuras del Partido Demócrata a los que acusan de haber sido clientes de Epstein.

No obstante, destacados influencers y figuras mediáticas del movimiento han reconocido sentirse traicionados con Trump después de que el presidente los criticara públicamente por exigir respuestas cuando el gobierno cerró el caso.