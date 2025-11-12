EE.UU ofrece recompensa por información del ataque contra helicóptero de la Policía, en Antioquia

El Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información sobre el atentado contra el helicóptero UH-60 Black Hawk, que pertenecía a Estados Unidos y operaba en Colombia.

La aeronave, fue atacada el 21 de agosto de 2025 en la región del Bajo Cauca Antioqueño, xactamente, en el municipio de Amalfi, mientras apoyaba a la Policía Nacional en un operativo de erradicación de cultivos ilícitos.

El atentado dejó trece uniformados muertos, cuatro heridos y la destrucción total del helicóptero.

Una facción disidente de las FARC se atribuyó la acción, y frente a esto, las autoridades estadounidenses habilitaron canales seguros para recibir información confidencial sobre los responsables.