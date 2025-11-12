En el Huila bloqueo en la Ruta 45 por incumplimiento de compromisos del proyecto El Quimbo

Neiva

En la mañana de hoy se registra una compleja situación en la Ruta 45, a la altura del sector El Perezoso, vereda Campo Amor, en jurisdicción del municipio de Garzón (Huila). Ciudadanos, identificados como propietarios no residentes del área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, mantienen un bloqueo parcial de la vía nacional. La manifestación, según ellos, obedece al incumplimiento de compromisos adquiridos por parte del Gobierno Nacional.

Los manifestantes expresan su inconformidad por la falta de avance en temas como el cambio de la licencia ambiental y la entrega de recursos económicos necesarios para reactivar la producción en las tierras otorgadas recientemente. Dichos predios, entre ellos una finca conocida como “El Yunga”, fueron entregados como parte de los acuerdos establecidos meses atrás, sin embargo, aseguran que las promesas aún no se han cumplido en su totalidad.

Elkin Lloreda, de la alcaldía de Garzón, afirmo que “durante la protesta, los líderes del bloqueo han manifestado que su intención es mantener una jornada pacífica, con cierres intermitentes de aproximadamente una hora, permitiendo únicamente el paso de ambulancias y vehículos con carácter humanitario. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades locales y departamentales para que acompañen la manifestación y garanticen el orden público en la zona”.

Finalmente, los ciudadanos solicitan la presencia del Ministerio de Agricultura y de representantes del Gobierno Nacional en el punto del bloqueo, con el fin de retomar los diálogos y concretar soluciones efectivas a los compromisos pactados. Se espera que en el transcurso de la tarde se logren acuerdos que permitan levantar la protesta y restablecer la normalidad sobre la importante vía nacional.