El Pulso del Fútbol aumenta a cifras históricas su liderazgo en deportes en Colombia

El programa deportivo insignia del país afianza su liderazgo en radio, televisión y medos digitales.

El ‘Pulso del Fútbol’ afianza su liderazgo absoluto en radio, televisión y medos digitales durante octubre del 2025. Acumula un alcance de 7.2 millones, creciendo un 78% comparado con septiembre del mismo año, e interacciones de 166 mil, un 93% más que en septiembre.

El alcance total está discriminado de la siguiente manera:

  • 1.2 millones de reproducciones en video en YouTube (+5% frente a septiembre).
  • 2.4 millones de reproducciones en video TikTok (+123% frente a septiembre).
  • 1.1 millones de reproducciones en video en Instagram (+ 63% frente a septiembre).
  • 1.9 millones de reproducciones en video en Facebook (+ 267% frente a septiembre).
  • 203 mil televidentes en Canal 1 y Red+ (+3.3% frente a septiembre).
  • 399 mil oyentes en radio y en streaming 34 mil conectados diariamente en simultánea (-6% frente a septiemre).

Fuente: TGI Choices Kantar Ibope Media – Triton digital y social media.

