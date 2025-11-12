El Mercado, es la innovadora propuesta gastronómica donde se combinan sabores del mundo

Hay lugares donde comer se convierte en un placer, pero encontrar varias alternativas a la vez, probando diversos sabores es poco común, el Mallplaza NQS en Bogotá, transforma la experiencia gastronómica con la propuesta “El Mercado”, donde se han creado espacios vibrantes y acogedores que combinan lo mejor de la cocina nacional e internacional. Esta innovadora propuesta cuenta con un Foodhall, más de 30 restaurantes y una zona de comidas con más de 20 opciones.

Entre las marcas destacadas en El Mercado se encuentran: El Habanero (pollo peri‑peri), Mourad (cocina libanesa), Ventolini (italiano), Kanka Perú (comida peruana), El Butcher, Mr Ribs, Casa Paella, Dimar, Carbón & Xilvestre, Grill Station, Irati, La Taquería, Los Pollitos, Public House, Palos de Leña, La Lechonería, Ava, La Espléndida (milanesas). La experiencia tiene una variada oferta gastronómica gracias a las aperturas Frisby, Olivia (comida italiana), Mis Carnes Parrilla, Sarku Japan y Republic Wild Wings. Además, Ventolini, Archie’s, Brazzeiro, Cinto, El Corral, Home Burgers y Brazzeiro, refuerzan la amplia experiencia gastronómica pensada para todos los gustos.

Esta propuesta no solo destaca por su variedad, sino también por ofrecer una experiencia integral, con una decoración moderna, espacios para compartir y cronograma de presentaciones de música en vivo los fines de semana. Mallplaza NQS está diseñado para disfrutar, compartir y vivir agradables experiencias, con una propuesta que integra lo mejor del retail, la cultura y la recreación, generando una conexión auténtica con cada visitante, complementando la experiencia gastronómica familiar.