Demandan ante el Consejo de Estado la personería jurídica del partido Progresistas

Los abogados Ximena Echavarría Cardona y Nicolás Dupont Bernal interpusieron una acción pública de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del partido Progresistas, que surgió de una escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social, el MAIS. Esta demanda, de la misma abogada que ya ha logrado que varios partidos pierdan su personería jurídica, está pidiendo anular dos resoluciones, una del 3 de septiembre y otra del 1 de octubre de 2025, y que el CNE retire al nuevo partido del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

Según los demandantes, el CNE actuó sin competencia legal al crear una figura no prevista en la ley —la “escisión condicionada”— y permitió la creación de una colectividad mientras el partido MAIS enfrentaba procesos sancionatorios, lo que dicen ellos está expresamente prohibido por el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011. El documento también advierte que la decisión del CNE viola la Constitución al modificar por vía administrativa las normas sobre partidos, que es una competencia exclusiva del Congreso. Además, alegan que la medida favorece la evasión de sanciones políticas y rompe la igualdad frente a otras colectividades.

El CNE había reconocido a Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro, tras la IV Convención del MAIS en 2024, cuando 274 delegados votaron a favor de la escisión. Sin embargo, los demandantes sostienen que el reconocimiento fue “ilegal e improcedente” y que sienta un “precedente peligroso” para el sistema de partidos. El caso quedó en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que deberá decidir si anula las resoluciones y, eventualmente, revoca la personería jurídica del partido Progresistas.