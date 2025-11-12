Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó inspección al Consejo de Estado
Esta inspección se da en el marco de una investigación a cuatro magistrados de la Sección Quinta por obrar de forma irregular en algunos procesos
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó una inspección al Consejo de Estado este miércoles 12 de noviembre a las 4 de la tarde, en el marco de una investigación a cuatro magistrados de la Sección Quinta.
La inspección se da tras la apertura de una investigación previa contra 4 magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado a quienes se señala de obrar de forma irregular en algunos procesos y luego regresar las decisiones de forma injustificada.
Cabe resaltar que en esta orden, los magistrados investigados no designaron abogado particular para su defensa dentro de un proceso disciplinario o penal que se les adelanta, por lo que la Comisión ordenó a la Procuraduría designar un Defensor.