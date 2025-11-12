Condenan a 6 años al hombre que amenazó al presidente Gustavo Petro en 2021 a través de X

El juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a seis años de prisión domiciliaria al ciudadano Óscar Fernando Fetecua Rusinque, por haber amenazado de muerte al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Los hechos ocurrieron en marzo del 2021, cuando a través de la red social X, el hombre envió varios mensajes amenazantes al hoy jefe de Estado, que era en ese momento senador de Colombia Humana.

El ciudadano fue hallado culpable del delito de amenazas a funcionario público y/o defensor de derechos humanos. La Fiscalía y la defensa lograron probar las intimidaciones:

“Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras”.

“Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro se le da de baja”.

En una audiencia pasada, el viernes 4 de julio, el primero mandatario fue llamado a declarar.

Durante su intervención recordó que la amenaza la recibió junto a “los miembros de mi familia que me acompañaban, menores de edad como mi hija Antonella”. Y que, en ese momento “decidí que había que demandar. Era un delito indudable”.

Advirtió que, “hay una línea roja entre la discusión política, el debate, los argumentos, las posiciones diferentes y la amenaza de muerte”.